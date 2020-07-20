TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar: 22 Temmuz Çarşamba: 21.00 Bursaspor-Adana Demirspor: Mete Kalkavan 21.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Ali PalabıyıkMisli.com'dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:16
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