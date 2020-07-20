TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

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