TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Akhisarspor: 0

TFF 1. Lig'in 2. hafta müsabakasında R.H. Bandırmaspor ile Akhisarspor karşılaştı. Müsabaka 1-0 Bandırmaspor'un galibiyeti ile sona erdi.

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