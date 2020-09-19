TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Akhisarspor: 0

TFF 1. Lig'in 2. hafta müsabakasında R.H. Bandırmaspor ile Akhisarspor karşılaştı. Müsabaka 1-0 Bandırmaspor'un galibiyeti ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar
19. dakikada Berat'ın pasıyla ceza sahasına giren Del Valle topu yerden filelere yolladı. 1-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Deniz Turgut xx, Bersan Duran xx
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Berat Satılmış xx (Benhur Keser dk. 68 x), Samet Katanalp xx (Selçuk Alibaz dk. 68 xx), Mickael Franck Pote xxx, Erkan Taşkıran xx, Michel Landel xx, Onur Akbay xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle xx (Emir Halilovic dk. 88 ?)
Yedekler: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Doğan Can Davas, Gökay Güney
Teknik Sorumlu: Serdar Bozkurt
Akhisarspor: Milan Lukac xx, Avdrıja Vrsajevıc x (Mert Efe Çölbeyi dk. 87 ?), Rajko Rotman xx, Musa Nizam x, Ali Kaan Güneren xx, İrfan Hadzıc xx, Bertuğ Bayar xx (Çekdar Orhan dk. 56 x), Kadir Keleş x, Göksu Mutlu xx, Bjarnason x (Gökmen Aydoğdu dk. 81 ?), Taha Yalçıner x
Yedekler: Halil Yeral, Alperen Babacan, Bora Yılmaz, Onurcan Güler, Hasan Ali Adıgüzel, İlke Nelik, Doğukan Nelik
Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu
Gol: Yonathan Del Valle (dk. 19) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart : Musa Nizam (dk. 77) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Hüseyin Bak (Bandırmaspor), Rajko Rotman, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Akhisarspor) - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:57 - Kaynak: İHA
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