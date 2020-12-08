TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2

52. dakikada Özer'in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

45. dakikada Özer Hurmacı savunmanın arkasına sarktı ve topu Zülküf'ün üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1

3. dakikada Ali Akman 'ın pasında Burak Kapacak kaleci Zülküf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor 'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

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