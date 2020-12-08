TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2

08.12.2020 15:47
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Ali Akman'ın pasında Burak Kapacak kaleci Zülküf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı.

19. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Halilovic kafa vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada kontra ataklarla etkili olmaya çalışan Bandırmaspor'da Pote'nin kafa vuruşu kaleci Ataberk'in ellerinde kaldı.

45. dakikada Özer Hurmacı savunmanın arkasına sarktı ve topu Zülküf'ün üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1

52. dakikada Özer'in ortasında Zülküf topu elinden kaçırdı. Ali Akman boş kaleye topu yolladı ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

68. dakikada Traore'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda İshak Çakmak topu filelere gönderince fark bire düştü. 1-2

90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Traore'nin kafa vuruşu kaleci Canberk'te kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Sezgin Çınar xx, Özcan Sultanoğlu xx

RH Bandırmaspor: Zülküf Özer x, Abdurrahim Dursun xxx, Berat Satılmış xx (Hakan Bilgiç dk. 46 x), Mickael Franck Pote xx, İshak Çakmak xxx, Guy Lucien Michel Landel x (Fırat Arıkan dk. 86 ?), Doğan Can Davas x (Selçuk Alibaz dk. 75 x), Onur Akbay xx, Ruben Rayos Serna xx (Lacina Traore dk. 46 x), Emir Halilovic x, Mehmet Yiğit x

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Gökhan Değirmenci, Mert Ali Atakulu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz xx (Canberk Yurdakul dk. 46 xx), Onur Atasayar xx, Cüneyt Köz xxx, Emirhan Aydoğan xx, Ramazan Keskin xx (Ozan İsmail Koç dk. 90 ?), Burak Kapacak x, Özer Hurmacı xx (Recep Aydın dk. 66 x), Ali Akman xxx, Furkan Emre Ünver xxx, Burak Altıparmak xx, Batuhan Kör xx (Tuğbey Akgün dk. 66 x)

Yedekler: Çağatay Yılmaz, İsmail Can Çavuşluk, Kerem Şen, Eren Güler, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: Özer Hurmacı (dk. 45), Ali Akman (dk. 52) (Bursaspor), İshak Çakmak (dk. 68 pen.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Burak Kapacak, Ali Akman (Bursaspor), Emir Halilovic (Bandırmaspor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Ali Akman, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi
Karantina süresinin düşürülmesiyle ilgili yeni açıklama: Uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır Karantina süresinin düşürülmesiyle ilgili yeni açıklama: Uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır         
15:34
Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti         
15:15
Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım         
14:42
Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir         
14:21
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti         
13:02
Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular         
12:33
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu korona aşısının yan etkisini açıkladı: İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu Prof. Dr. Özkan gönüllüsü olduğu korona aşısının yan etkisini açıkladı: İlk dozda bir günlük baş ağrım oldu         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:02:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Bursaspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei