TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0 - Son Dakika

84. dakikada Keny'nin sol kanattan yaptığı ortada kafayla harika bir vuruş yapan Akabueze takımını öne geçirdi 1-0

80. dakikada Selçuk Alibaz'ın top kaybında Emre Özer 'in vuruşu ile kale direğine çarpan topu defans uzaklaştırdı.

46. dakikada ceza sahasında Landel ve Keny paslaşmasında Keny'nin vurduğu top büyük farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Mazlum Demir 'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasında Ahmet Sağat ile buluştu. Ofsayt olarak değerlendirilen pozisyonda top Kaleci Gökhan'da kaldı.

34. dakikada Rasheed ceza sahasında Ahmet Sağat ile paslaştı. Bu oyuncunun vurduğu top Kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı.

25. dakikada Keny topla ceza sahasına girişinde Batuhan'ın elleriyle çeldiği top Landel'de kaldı. Landel'in vuruşu ile top yandan dışarı çıktı.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmanın kafa ile karşıladığı topu karambolde Ömer uzaklaştırdı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı