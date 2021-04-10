TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Menemenspor: 2

TFF 1. Lig'in 29. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan dakikalar 5. dakikada Abdurrahim'in ortasında Del Valle'nin şutu savunmadan döndü. 6. dakikada Del Valle'nin ortasında ceza sahasında Hakan kafayla topu filelere yolladı. 1-0 52. dakikada Menemenspor'un kullandığı köşe atışında arka direkte boş durumda David'in vuruşu kaleyi bulmadı. 55. dakikada Omar'ın pasında topla buluşan Rasheed'in vuruşu ağlara gitti. 1-1 71. dakikada Selçuk'un kullandığı köşe atışında İsmail Haktan ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 74. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen İshak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1 75. dakikada İsmail Haktan ceza sahasındaki karambolde topu Kaleci Gökhan'ın bakışları arasında ağlarla buluşturdu. 2-2 Stat: Bandırma 17 Eylül Hakemler: Kadir Sağlam xxx, Muhammet Yumak xxx, Gökhan Barcın xxx RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Abdurrahim Dursun xx, Fırat Arıkan xx, Mickael Franck Pote xx (Emir Halilovic dk. 79 x), İshak Çakmak xx, Doğan Can Davas xx, Ruben Rayos Serna x (Selçuk Alibaz dk. 66 x), Hakan Bilgiç xx, Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle x (Erkan Taşkıran dk. 65 Xxx), Orhan Ovacıklı xx (Gabriel Torje dk. 65 x) Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Berat Satılmış Teknik Direktör: Erkan Sözeri Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen x, Yusuf Talum xx, Furkan Bayır xx, Emir Han Topçu xx, Mahamadou Ba x, Mamadou Traore x (Berkay Samancı dk. 56 xx), İsmail Haktan Odabaşı xxx (Tidjani Anaane dk. 85 ?), Omar Abdullahi Mohamed xx (Ömer Şahbaş dk. 90+2 ?), Tayfun Aydoğan xx (Abdulkadir Öksüz dk. 90+2 ?), İbrahim Akanbi Rasheed xxx, David Domgjnas xx Yedekler: Fatih Demirlak, Emre Batuhan Adıgüzel, Bekir Can Sönmez, Cem Çelik, Mehmet Aytemiz Teknik Sorumlusu: Recep Yazıcı Goller: Hakan Bilgiç (dk. 6), İshak Çakmak (dk. 74 pen.) (Bandırmaspor), İbrahim Akanbi Rasheed (dk. 55), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 75) (Menemenspor) Kırmızı kart: Volkan Emrah Sayımcan (Yardımcı antrenör) (dk. 75) (Menemenspor) Sarı kartlar: Gabriel Torje (Bandırmaspor), Berkay Samancı, İbrahim Akanbi Rasheed, Ümit Karan (Teknik Direktör) (Menemenspor) - BALIKESİR

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