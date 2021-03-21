TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Tuzlaspor: 2

90+6. dakikada İshak verkaçlarla ceza sahasına girdi. Yaptığı ortada ceza sahası içinde Samet'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

49. dakikada Doğan Can kaleci Metin ile karşı karşıya pozisyonda topu üsten dışarı attı.

1. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla topla buluşan Rosario aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

TFF 1. Lig'in 27. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.

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