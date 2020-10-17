TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 3

Goller: Eduart (dk. 53 ve 57), Issah (dk. 90) (İstanbulspor)

90. dakikada Eduart'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Issah'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-3

57. dakikada ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eduart, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. 0-2

40. dakikada Caner'in ortasında Nadir topu kafayla indirdi. 6 pas içerisinde yaşanan karambolde Burak'ın şutu İstanbulspor defansı tarafından uzaklaştırdı.

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