TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 Altınordu: 1

32. dakikada Caner'in sağ kanattan yaptığı ortada Burak Çalık 'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

27. dakikada Nadir Çiftçi 'nin ters ayağıyla ceza sahası dışından vurduğu şut iki direğin birleştiği yerden oyun alanına döndü.

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