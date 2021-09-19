TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Gençlerbirliği: 2

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Samsunspor , sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok