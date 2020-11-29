TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0

29.11.2020 20:59
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazanarak puanını 20'ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Erhan Kartal'ın ortasına iyi yükselen Guido'nun kafa şutu filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada Arif'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Nurullah kornere çeldi.

37. dakikada Arif'in kullandığı kornerde Tarık'ın kafa vuruşunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada İlyas'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Yalçın'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2-0

65. dakikada Nadir'in yerden düzgün yolladığı şutu kaleci Haydar kurtardı.

71. dakikada Erdem'in kullandığı kornere iyi yükselen Thuram'ın kafa şutunu kaleci Nurullah çizgi üzerinden çeldi.

79. dakikada Buğra'nın ortasına iyi vuran Plumain'in şutu üst direkten oyun alanına döndü.

84. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Gyasi'nin şutu az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kamil Çetin xx, Mehmet Ali Akkor xx

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erhan Kartal xx, Erkam Reşmen xx, Yalçın Kılınç xx, Kerem Can Akyüz xx, Ferhat Çulcuoğlu xx (Ercan dk. 86 ?), Savicevic xx (Plumain dk. 73 x), İlyas Kubilay Yavuz xx (Buğra dk. 66 x), Guido Koçer xx, Burak Çalık x (Gyasi dk. 73 x), Nadir Çiftçi x (Oğuz dk. 86 x)

Yedekler: Furkan, Yameogo, Enes

Teknik Sorumlu: Gökhan Geylani

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz x, Erdem Özgenç x, Yohou x, Yasin Güreler x, Tarık Tekdal x, Arif Morkaya x (Vedat dk. 63 x), Cajic xx, Patej Pucko x (Özgür Can dk. 63 x), Gökcan Kaya x, Samet Asatekin x (Ahmet Yazar dk. 58 x), Thuram xx

Yedekler: Angeler, Mahmut, Ferhat, Segbefia

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Guido (dk. 16.), Yalçın (dk. 59) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Erhan, Yalçın (Samsunspor), Tarık, Özgürcan (Tuzlaspor) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Erhan Kartal, Samsunspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 Tuzlaspor: 0 - Son Dakika Spor


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