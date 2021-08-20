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TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1

20.08.2021 22:37
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-1 yendi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Melihin güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 1-0

11. dakikada rakiplerini geçip orta yapan Melih'in ortasını Yasin, kafayla filelere yolladı. 2-0

20. dakikada Soner'in ortasında defansa çarpan top ceza sahasında Melih'in önünde kaldı. Melih'in şutu az farkla auta çıktı.

29. dakikada Birol'un ara pasında topla buluşan Oğuzhan'ın şutu golle sonuçlandı. 2-1

56. dakikada kaleyi karşısında gören Cemal'in şutu az fakla üstten auta çıktı.

58. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta Osman'ın kafa şutunu kaleci Atila parmaklarının ucuyla çeldi.

67. dakikada Çinari'nin yaptığı ortaya kafa vuran Yasin hat-trick yaptı. 3-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Alper Çetin xx, Oğuz Terzi xx, Nurettin Dinçer Demir

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen xx, Kevin Boli x, Recep Burak Yılmaz xx, Soner Gönül xx, Osman Çelik xx, Hasan Kılıç xx, Melih Okutan xxx (Çinari dk. 61 x), Gökhan Karadeniz x (Mehmet Akyüz dk. 61 x), Yasin Öztekin xxxx (Cihan dk. 86 x), Tomane xx (Polat dk. 77 x)

Yedekler: Aykut, Alaaddin, Barış, Yunus Emre, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Birol Parlak x (Berkay dk. 81 x), Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Cemal Kızılateş x (Andaç dk. 86 x), Anıl Taşdemir x (Muhammed Ali dk. 63 x), Oğuz Han Aynaoğlu xx (Sedat Yiğit dk. 86 x), Hüseyin Karabey x (Emirhan dk. 63 x), Cumali Bişi x, Bezjak x

Yedekler: Vukovic, Alperen, Enes, Ayberk, Bilalli,

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Yasin (dk. 6, 11 ve 67) (Samsunspor), Oğuz Han (dk. 29) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: (Samsunspor), Cumali, Emirhan (Balıkesirspor) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1
TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1

Futbol Federasyonu, Yasin Öztekin, Balıkesirspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika Spor


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