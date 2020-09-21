TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Ümraniyespor: 0

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçında Samsunspor, Ümraniyespor'u 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Ümraniyespor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçında Samsunspor, Ümraniyespor'u 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Burak Çalık'ın ortasında Tomane'nin kafa şutu üstten auta çıktı.

43. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çalık'ın şutunu son anda kaleci Göktuğ kornere çeldi.

45+ 1. dakikada Plumain'in ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla üstten auta çıktı.

53. dakikada Ümraniyesporlu Ercan'ın ceza sahası dışına kadar gelerek vurduğu şut, az farkla dışarı çıktı.

54. dakikada sol kanattan Kerem'in ortasında topla buluşan Tomane düzgün bir dokunuşla takımını öne geçirdi. 1-0

74. dakikada Ahmethan'ın pasında topa sert vuran Oğuz'un şutunu kaleci Göktuğ zorlukla çeldi.

80. dakikada Ahmethan'ın kaleci Göktuğ tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı, Gökhan Alsan filelere yolladı. 2-0

90+2. dakikada Mayi'nin şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.

90+5. dakikada Erhan'ın ortasında Enes'in rövaşatası ağlara gitti. 3-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Hasan Tetik xx, Hüseyin Aylak xx

Samsunspor : Nurullah xx, Kerem Can xx, Yalçın xx, Boli xx, Erhan xx, Muhsin x (İlyas dk. 89 ?), Gökhan Alsan xx, Savicevic x (Ahmethan dk. 66 x), Plumain x (Oğuz dk. 66 x), Burak Çalık xx (Enes dk. 89 xx), Tomane xxx (Guido dk. 81 x)

Yedekler: Ahmet, Veli, Guido, Erkam

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Ümraniyespor: Göktuğ x, Mustafa Uslu x, Alim xx, Fernandes xx, Ercan xx, Serkan x, Gökhan x, Muammer x (Enes dk. 72 x), Yunus Mertoğlu x (Ali Han dk. 46 x), Mayi x, Hüseyin x (Zivkovic dk. 72 x)

Yedekler: Orkun, Emirhan, Mustafa Eser, Yunus Gedik

Teknik Direktör: Bekir Limanlar

Goller: Tomane (dk. 54), Gökhan Alsan (dk. 80 pen.), Enes 90+5 (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Yalçın, Muhsin, Erhan (Samsunspor) - SAMSUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Burak Çalık, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 21:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Samsunspor: 3 Ümraniyespor: 0 - Son Dakika Spor

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