TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2

24.10.2020 21:05
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek, puanını 14'e çıkardı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 yenerek, puanını 14'e çıkardı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada defanstan atılan uzun pasta kaleyi karşısında gören Cem Ekinci'nin şutunu kaleci Nurullah uzaklaştırdı.

20. dakikada kaleye 25 metre uzaklıktan İrfan'ın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak direğin yanından kornere çıktı.

39. dakikada Caner'in ortasında Burak'ın kayarak vuruşu üst direkten geri döndü.

49. dakikada İlyas'ın şutunda kaleciden seken topu Nadir Çiftçi tamamlayarak, filelere yolladı. 1-0

52. dakikada Samsunspor'un kaptırdığı topta ceza sahası içinde topu önünde bulan Kone, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

54. dakikada İlyas'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Burak'ın dokunuşu Samsunspor'u tekrar öne geçirdi. 2-1

74. dakikada Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Guido'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

79. dakikada Ahmethan'ın zor pozisyondaki güzel şutunu kaleci Metin çeldi.

84. dakikada klas çalımlarla ceza sahası içine giren Gyasi'nin şutu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

86. dakikada Abdülkadir'in sağdan getirdiği topta Soner'in şutunu kale çizgisi önünde Samsunspor savunması çeldi.

90+1. dakikada kontra atakta Oğuz'un pasında Gyasi topu boş kaleye yolladı. 3-1

90+4. dakikada Ahmet'in şutunda kaleciden dönen topa ceza sahası dışından vuran Oğuz'un şutu filelerle buluştu. 4-1

90+5. dakikada Cem Ekinci çalımlarla girdiği Samsunspor ceza sahasında topu filelere yolladı. 4-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Atay xx, Ogün Kamacı xx, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Nurullah x, Kerem Can x, Veli xx, Erkam xx, Caner x (Erhan dk. 77 x), Ferhat xx (Ercan dk. 77 x), Savicevic xx, İlyas Kubilay xxx (Oğuz dk. 67 xx), Guido xx, Burak Çalık xxx (Gyasi dk. 71 xx), Nadir Çiftçi xxx (Ahmethan dk. 71 x)

Yedekler: Furkan, Yameogo, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Samet xx, Mert x, Abdulkadir xx (Emre Oruç dk. 90+2 ?), Süleyman x (Dodoo dk. 80 x), Soner xx, İrfan x (Burak dk. 46 x), Uğur xx, Cem xx, Alper Yılmaz x (Manaj dk. 66 x), Kone xx

Yedekler: Muhammed, Ogün, Bilal, Osman, Tahir

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Nadir (dk. 49), Burak (dk. 54), Gyasi (dk. 90+1), Oğuz (dk. 90+4) (Samsunspor), Kone (dk. 52), Cem (dk. 90+5) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Erkam, Burak, Ertuğrul Sağlam (T.D.) (Samsunspor), Burak, Süleyman (Ankara Keçiörengücü) - SAMSUN

TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2
TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin S-400'lerle ilgili sığındığı tek bahaneyi çürüttü: NATO sistemine entegre edilmeyecek Oyunu kullanan ABD Başkanı'ndan ilginç sözler: Trump adında bir adama oy verdim Uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya döndü! Feci kazada anne ve kızı yaşamını yitirdi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı
Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 mağlup etti Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 mağlup etti         
21:04
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı         
19:37
Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti Ajax, deplasmanda VVV-Venlo'yu 13-0 mağlup etti         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 69 can kaybı, 2091 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl         
15:27
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 21:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei