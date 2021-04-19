TFF 1. Lig: Samsunspor: 4 Bursaspor: 1

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor , sahasında Bursaspor 'u 4-1 mağlup etti.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 341 kişi vefat 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi

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