TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bandırmaspor: 6

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor, Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'a 6-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Rayo'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Landel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'dan oyun alanına döndü.

17. dakikada ceza sahası içinde Erdem'in hatalı pasında top Pote'nin önünde kaldı. Pote'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Rayo'nun kendi yarı sahası ortalarından attığı uzun pasta Pote savunmanın arkasına koşu yaptı. Ceza sahası sağ çaprazında topun sahibi olan Pote'nin çaprazdan kaleye sokularak gerçekleştirdiği vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

43. dakikada Aosman faul pozisyonunun ardından sarı kart gördü. Sarı kartın ardından hakeme itirazlarda bulunan Aosman, Mustafa Öğretmenoğlu tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

52. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Abdurrahim'in yerden içeriye çevirdiği pasta kale önünde Rayo'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar kornere çeldi.

55. dakikada ceza sahası içerisinde Yohou topa elle müdahale edince hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada İshak Çakmak'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Haydar'ın kapattığı sağ köşeden filelere gitti. 0-3

72. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Halilovic'in kontrol ederek yaptığı vuruşta fark 4'e çıktı. 0-4

77. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı yerden içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Rayo'nun şutu ağlarla buluştu. 0-5

86. dakikada ceza sahası içerisine sol çaprazdan giren Landel, dar açıdan yaptığı yerden vuruşta maçın skorunu belirleyen golü attı. 0-6

Stat: Vefa

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, Gökhan Barcın xx

Tuzlaspor: Haydar x, Erdem xx (Kutay Kurt dk. 73 x), Yohou x, Tarık x, Ferhat xx, Aosman x, Segbefia xx, Ahmet Yazar xx (Özgür Can Özcan dk. 33 x (Samet Asatekin dk. 57 x)), Cajic xx (Pucko dk. 57 x), Vedat Bora xx, Thuram xx

Yedekler: Metin Erol, Yasin Güreler, Arif Morkaya

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bandırmaspor: Zülküf xx, Orhan Ovacıklı xx (Berat Satılmış dk. 83 ?), Onur Akbay xx (Feyyaz Belen dk. 75 x), Gökay Güney xx, Abdurrahim Dursun xx, Ba xx (Erkan Taşkıran dk. 46 x), İshak Çakmak xxx, Landel xxx, Halilovic xxx, Rayo xxx (Doğan Can Davas dk. 81 ?), Pote xxx (Traore dk. 75 x)

Yedekler: Kurtuluş, Fırat Arıkan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Pote (dk. 17 ve 24), İshak Çakmak (dk. 57 pen.), Halilovic (dk. 72), Rayo (dk. 77), Landel (dk. 86) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Aosman (dk. 43) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Onu Akbay (Bandırmaspor), Kutay Kurt (Tuzlaspor) - İSTANBUL