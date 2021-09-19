TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bursaspor: 0

89. dakikada Ofosu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği plase şutu kaleci Angeler kontrol etti.

83. dakikada Bardhi'nin pasında topla buluşan Rahmi Anıl Başaran'ın sol taraftan ceza alanına girip hafif çapraz pozisyondan yaptığı vuruş kaleci Canberk'te kaldı.

49. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Bruno'nun şutunu kaleci Angeler kurtardı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.

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