TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 MKE Ankaragücü: 1

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Tuzlaspor, Vefa Stadı'nda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sol kanattan Ferhat Öztorun'un ortasında ceza sahası içinin sağ tarafında Pedersen'in kafayla indirdiği Safa Kınalı topu kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada Valente'nin sol taraftan ceza sahası girip verdiği pasta ön direkte bulunan Safa Kınalı'nın vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.
45+2. dakikada Cem Ekinci, Bardhi'ye baskı yapıp topu kaptıktan sonra pasını Owusu'ya aktardı. Owusu'nun rakibini geçip ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
60. dakikada sağ taraftan Rotman'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Pedersen'in kafa vuruşunda kaleci Akın Alkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Vefa
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Burak Cansız xx, Bersan Duran xx
Tuzlaspor: Angeler xx, Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Tayfun Aydoğan xx (Aykut Çeviker dk. 82 ?), Bardhi xx, Safa Kınalı xx (Ahmet Yazar dk. 71 x), Valente xx (Metincan Cici dk. 86 ?), Pedersen xx
Yedekler: Mikulic, Muhammed Sarıkaya, Samet Asatekin, İbrahim Halil Aksu, Arif Morkaya
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Murat Uçar xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Pinto xx, Abdullah Durak xx (İshak Çakmak dk. 66 x), Hasan Hüseyin Acar xx (Ali Kaan Güneren dk. 66 x), Owusu xx, Geraldo xx (Erdem Özgenç dk. 82 ?), Cem Ekinci xx, Eren Derdiyok xx (Şahverdi Çetin dk. 71 x)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Atakan Dama, Mahmut Akan, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Safa Kınalı (dk. 18) (Tuzlaspor), Owusu (dk. 45+2) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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