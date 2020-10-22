TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Ankaraspor: 0

58. dakikada Mbamba'nın ceza sahası içinde kaleciye verdiği geri pasta top kaleye yöneldi. Kaleci Berk Balaban bu topa uzanarak kaleye gitmesini önledi. Kaleci Berk'in müdahale ettiği top ceza sahası içi sağ çaprazda boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Pucko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok