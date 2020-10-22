TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 2 Ankaraspor: 0

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Ankaraspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
27. dakikada sağ taraftan Pucko'nun içeri çevirdiği topa arka direkte Cajic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
31. dakikada sol taraftan Ferhat Öztorun'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Thuram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.
38. dakikada Umar'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Beykan'ın plase şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
58. dakikada Mbamba'nın ceza sahası içinde kaleciye verdiği geri pasta top kaleye yöneldi. Kaleci Berk Balaban bu topa uzanarak kaleye gitmesini önledi. Kaleci Berk'in müdahale ettiği top ceza sahası içi sağ çaprazda boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Pucko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Muhammet Yumak xx, Selahattin Altay xx
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz xx, Erdem Özgenç xx, İsmail Konuk xx, Yohou xx, Ferhat Öztorun xx, Aykut Çeviker xx, Gökcan Kaya xx (Segbefia dk. 77 x), Cajic xxx, Aosman xx (Ahmet Yazar dk. 71 x), Thuram xx (Onu Ayık dk. 86 ?), Pucko xxx (Özgürcan Özcan dk. 86 ?)
Yedekler: Metin Erol, Yasin Güreler, Arif Morkaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ankaraspor: Berk Balaban xx, Ali Ülgen xx, Gökhan Akkan xx, Doğukan Efe xx (Barış Zeren dk. 32 x), Mete Çelik xx, Levent Gülen xx, Halil İbrahim Esen xx, Mbamba x (Bulbwa dk. 62 x), Beykan xx, Umar xx (Hacı Ömer Doğru dk. 46 x), Erdem Çetinkaya xx (Engin Bekdemir dk. 19 x)
Yedekler: Kerem Vergilier, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Batuhan Altıntaş
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Cajic (dk. 27), Pucko (dk. 58) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Yohou, Erdem Özgenç (Tuzlaspor), Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor) - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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