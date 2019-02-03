Tff 1. Lig: Ty Elazığspor : 0 - Giresunspor : 0

Tetiş Yapı Elazığspor
, Şanlıurfa
GAP Stadı'nda Giresunspor
'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Giresunspor'da Aykut Demir
, yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şutta, kaleci Ahmet Sabri topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
39. dakikada Muhammet Reis
'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Dauda'nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kornere çeldi.
78. dakikada Lamina'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden ve ardından kaleciyi çalımlayan Ahmet, topu dışarı gönderdi.
Stat: GAP Stadyumu
Hakemler: Sinan Dereci xx, Deniz Turgut
xx, Baran Eraslan
xx
TY. Elazığspor : Ahmet Sabri xx, Idrıssa xx, Dıalo Samba xx, Mustafa Eskihellaç xx, Gökhan Akkan xx, Lamine xx (Dersim
Şahan Kaynak dk. 86 ?) Tufan Kelleci xx, Boubacar xx, Ahmet Burak
xx, Cengizhan Akgün
x (Murat Ceylan
dk. 46 xx), Kadir Taşoğlu ( Emir Gökçe
dk. 75 x)
Yedekler: Ahmet Doğan
, Onur Alsu, Serdar Özbayraktar, Serge Ognadon
Yardımcı Antrenör: Muammer Sürmeli
Giresunspor: Kayacan Edoğan xx, Aykut Demir xx, Lucıen xx, Abıola xx, Muhammet Reis x (Yasin Ozan
dk. 70 x), Tevfik Altındağ
xx, Volkan Okumak
x (Traore dk. 39 xx) Bahadır Erol xx, Orhan Taşdelen
xx, Savaş Polat
x (Christian Tanese dk. 63 x) Emre Nefiz
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Yedekler: Anıl Ayağ, Alperen Aydın
, Mehmet Taş
, Hüsamettin Tut
,
Teknik Sorumlu: İlhan Aydın
Sarı Kartlar: Orhan Taşdelen, Savaş Polat, Tevfik Altındağ, Bahadır Erol ( Giresunspor), Kadir Taşoğlu, Ahmet Sabri (Tetiş Yapı Elazığspor) - ŞANLIURFA