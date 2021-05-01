TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1 - Son Dakika

TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1

01.05.2021 17:59
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, Altay'ı ağırladı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, Altay'ı ağırladı. İzmir temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında kaleyi cepheden gören bir noktadan Paixao'nun şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

8. dakikada sol kanattan Ercan'ın açtığı ortayı Altay savunması kafa ile uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Kehinde'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Erhan pasını alan Regattin'in, ceza alanı içi sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Burak gole izin vermedi.

32. dakikada Ümraniyespor'un yaptığı top kaybında Altay hızlı atağa çıktı. Kappel'in sol taraftan ceza alanı içine girip çevirdiği topa Paixao vurdu. Kaleci Burak ayaklarıyla topu çeldi.

38. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında, Erhan'ın ortasına Paixao vole ile vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

43. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında, kaleci Burak'ın savunma arkasına attığı uzun topla buluşan Vrsajevic'in şutuna top, kalecinin solundan auta çıktı.

48. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol kanattan içeri çevirdiği topa Alim'in eliyle müdahale etmesi sonucu hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

49. dakikada beyaz noktaya gelen Paixao, yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

60. dakikada Ümraniyespor'un Yusuf Erme Gültekin ile sol taraftan kullandığı korner atışında Gökhan Süzen'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Anıl Usta xx, Suat Güz xx

Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx, Glumac x, Alim Öztürk x (Akabueze dk. 84 ?), Ercan Coşkun xx, Serkan Göksu x (Batuhan dk. 84 ?), Kartal Kayra xx, Yusuf Emre Gültekin xx, Gökhan Süzen x (Okan Derici dk. 78 x), Camara x, Kehinde x (Hanore Gomis dk. 59 x)

Yedekler: Orkun, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Can, Muammer Denizhan, Mustafa Eser, Murat Uslu

Teknik direktör: Recep Uçar

Altay: Cihan xx, Tolga xx, Murat xx, İbrahim Öztürk xxx, Cebrail xx (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 46 x), Scuk xx, Poko xxx, Erhan Çelenk xx (Ziya Alkurt dk. 88 ?), Kappel xxx, Regattin xx (Mossoro dk. 61 x), Paixao xxx (Deniz Kadah dk. 75 x)

Yedekler: Eren, Ozan Evrim, Kazımcan, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım

Teknik direktör: Mustafa Denizli

Gol: Paixao (dk. 49 pen.) (Altay)

Sarı kartlar: Vrsajevic (Ümraniyespor), Cebrail Karayel, Regattin (Altay) - İSTANBUL

TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1
TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1

Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 Altay: 1 - Son Dakika Spor


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