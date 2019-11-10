TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - Hatayspor: 0

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar



5. dakikada gelişen Hatayspor atağında Barbosa'nın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Mirkan'ın şutunu kaleci Burak çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



45+3. dakikada Serkan'ın ara pasında ceza alanı içine sarkan ve son çizgiye kadar inen Bahadır'ın altı pasa doğru çevirdiği topu Hatayspor savunması son anda engelledi.



52. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Timur'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Akın, kornere çeldi



61. dakikada Timur'un kaleyi cepheden gören bir yerden denediği sert şut, az fakla üstten auta çıktı.



Stat: Ümraniye ilçe



Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Deniz Turgut xx, Oğuz Terzi xx



Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Alaaddin xx, Tarık xx, Fernandes xx, Gökhan Süzen xxx, Serkan xx (Nouri dk. 66 xx), Timur xxx, Emircan xx, Bahadır xx (Bentley dk. 80 ?), Gomis xx (Muhammed dk. 67 x), Gimbert x



Yedekler: Taha, Emre, Mehmet Sedef, İhsan Furkan



Teknik Direktör: Ahmet Taşdemir



Hatayspor: Akın Alkan xx, Furkan xx, Sadi xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mesut xx, Kubilay xx, Rayane xx (Alican dk. 79 ?), Barbosa xx (Hamza dk. 66 x), Gökhan Karadeniz xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Quali dk. 87 ?), Mirkan xx



Yedekler: Ömer, Soner, Yasin, Bokila



Teknik Direktör: Bayram Toysal



Sarı kartlar: Timur, Fernandes (Ümraniyespor), Rayane, Furkan, Mirkan (Hatayspor) - İSTANBUL