TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Altay: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Altay: 0 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Altay: 0

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Altay: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


22. dakikada Putsila'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında kale dibinde Leandrinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


65. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kappel'in içeri çevirdiği topla arka direkte buluşan Doğa'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Burak oyun alanına çeldi.


83. dakikada sağ taraftan Alaaddin Okumuş'un kullandığı köşe atışında kale önünde Muhammed Gönül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


87. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş'un kullandığı kornerde kale önünde Tarık Tekdal topu ağlara ağlara gönderdi. 1-0


Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Caner Ak xx, Kemal Elmas xx, Furkan Ürün xx


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaattin Okumuş xx, Glumac xx, Tarık Tekdal xxx, Gökhan Süzen xx (Yunus Emre Gedik dk. 15 x), Muhammed Gönülaçar xx, Erdem Seçgin xx, Akabueze xx (Mücahit Can Akçay dk. 61 x), Bahadır Taşdelen xx (Nouri dk. 78 x), Serkan Göksu xx, Gimbert xx


Yedekler: Enes Fidayeo, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Fernandes, Muharrem Öner


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdulkadir Bardakçı xx, Cenk Özkaçar xx, Doğa İşeri xx, Hüsamettin Yener xx (Hakan Demirci dk. 57 x), Putsila xx, Leandrinho xx, Tavares xx (Kazımcan Karataş dk. 90+2 ?), Yılmaz Özeren xx (Alhassan dk. 87 ?), Kappel xx


Yedekler: Emre Koyuncu, Eren Erdoğan, Kutay Yokuşlu, Yasin Palaz, Mustafa Murat Uslu


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Gol: Tarık Tekdal (dk. 87) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Glumac (Ümraniyespor), Doğa İşeri, Hüsamettin Yener, Erhan Kartal, Kazımcan Karataş (Altay) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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