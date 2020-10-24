TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1

24.10.2020 15:38
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

25. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmet İlhan Özek'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Türkaslan'a çarparak ağlara gitti. 0-1

58. dakikada Ahmet Dereli'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Metehan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Eyüp kornere çeldi.

75. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş'ın içeri yaptığı ortada top savunmadan ceza sahası dışı sol çaprazına düştü. Ercan'ın gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

84. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş'un ortasında arka direkte Zivkovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Mert Bulut xx

Ümraniyespor: Ahmet Türkaslan xx, Alaattin Okumuş xx, Fernandes xx, Glumac xx, Ercan xxx, Serkan Göksu xx, Gökhan Süzen xx, Muammer Taşkan xx (Zivkovic dk. 59 x), Mayi x (Yusuf Emre Gültekin dk. 46 x), Bentley xx (Gomis dk. 46 x (Yunus Emre Mertoğlu dk. 90+5 ?), Hüseyin Çolak xx (Turgut Doğan Şahin dk. 69 x)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Eser, Emirhan Çalışkan

Teknik Sorumlu: Şenol Demir

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Alper Tursun xx, Sinan Osmanoğlu xx, Kahraman Demirtaş xx, Ufuk Budak xx, Furkan Çil xx (Birhan Vatansever dk. 90+4 ?), Muhammed Mert xx (Muzaffer Kocaer dk. 46 x), Oğulcan Ülgün xx, Ahmet İlhan Özek xx (Hüsamettin Yener dk. 64 x), Metehan Mimaroğlu xx (Oğuzhan Akgün dk. 81 ?), Ahmet Dereli xx (Enis Destan dk. 65 x)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Yusuf Can Esendemir, Burak İnce, Emre Çeltik, Altuğ Taş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ahmet İlhan Özek (dk. 25) (Altınordu), Ercan Coşkun (dk. 75) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Serkan Göksu, Şenol Demir (Teknik Sorumlu), Alaattin Okumuş, Turgut Doğan Şahin, Vasco Fernandes (Ümraniyespor), Oğulcan Ülgün, Enis Destan (Altınordu) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet İlhan Özek, Ümraniyespor, Altınordu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1 - Son Dakika Spor

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