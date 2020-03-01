TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Bursaspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Bursaspor: 1

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Bursaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


6. dakikada Alaattin'den ceza yayı önünde topu kapan Shehu'nun kaleci Burak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1


60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Akabueze'nin ortasında arka direkte Muhammed Gönülaçar'ın kafa vuruşunu kaleci Çağlar güçlükle çeldi.


64. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Akabueze'nin yerden ortasında kale önünde Nouri'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.


70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gimbert'in pasında topla buluşan Nouri'nin şutu ağlara gitti. 1-1


Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Erkan Özdamar xx, Deniz Turgut xx, Gökmen Baltacı xx


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaattin Okumuş xx, Glumac xx, Tarık Tekdal xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx, Muhammed Gönülaçar xx (Mücahit Can Akçay dk. 70 x), Nouri xxx, Akabueze xx, Bahadır Taşdelen xx (Mujan dk. 46 x), Gimbert xx (Timur Temeltaş dk. 86 ?)


Yedekler: Süleyman Özer, Yunus Emre Gedik, Muharrem Öner, Emre Kurt, Erdem Seçgin, Gomis


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Burak Altıparmak xx (Traore dk. 79 x), Cüneyt Köz xx, Diarra xx, Anıl Karaer xx, Tayfur Bingöl xx, Shehu x, Selçuk Şahin xx, Onur Atasayar xx, Kubilay Kanatsızkuş xx (Ali Akman dk. 87 ?), Seleznov xx (Recep Aydın dk. 67 x)


Yedekler: Emrullah Şalk, Kerem Can Akyüz, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Aykut Akgün, Batuhan Kör


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Goller: Shehu (dk. 6) (Bursaspor), Nouri (dk. 70) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Shehu (dk. 79) (Bursaspor)


Sarı kartlar: Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Glumac (Ümraniyespor), Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz (kulübede) (Bursaspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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