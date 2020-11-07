TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Tuzlaspor: 1

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Mayi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gomis'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
21. dakikada Aias Aosman'ın savunma arkasına attığı ara pasında ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Gökcan, kaleci Ahmet Eyüp'ü geçerek yaptığı vuruşla skora dengeyi getirdi. 1-1
39. dakikada Erdem sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını ceza sahası dışındaki Aosman'a aktardı. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği ortada İsmail'in müsait pozisyondaki vuruşu auta gitti.
47. dakikada Gökhan Süzen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Haydar'dan seken topu savunma araya girerek kornere gönderdi.
70. dakikada kaleye uzak noktadan serbest vuruş kullanan Gökhan Süzen, ortasını arka direkteki Glumac'a yaptı. Glumac'ın kafayla indirdiği topta Gomis'in gelişine vuruşu üstten dışarı çıktı.
80. dakikada Yohou savunmadan çıkarken topu Hüseyin Çolak'a kaptırdı. Hüseyin'in hızla ilerlediği esnada Yohou, ceza sahası dışında kayarak meşin yuvarlağı rakibinin ayağından aldı ve hatasını telafi etti.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Alaaddin Okumuş xx, Vasco Fernandes xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Kevin Mayi xx (Denizhan Taşkan dk. 45 xx), Serkan Göksu xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 86 ?), Batuhan Artarslan xx, Gökhan Süzen xx, Honore Gomis xxx (Turgut Doğan Şahin dk. 72 x), Ante Zivkovic xx (Hüseyin Çolak dk. 72 x)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Eser, Alim Öztürk, Emirhan Çalışkan, Okan Derici, Moussa Sow
Teknik Direktör: Recep Uçar
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz xx, Erdem Özgenç xx, Samuel Yohou xx, İsmail Konuk xx, Ferhat Öztorun xx, Aias Aosman xx (Özgürcan Özcan dk. 81 ?), Gökcan Kaya xx, Aykut Çeviker xx, Aldin Cajic xx (Vedat Bora dk. 53 x), Matej Pucko xx (Onur Ayık dk. 53 x), Thuram xx
Yedekler: Metin Erol, Tarık Tekdal, Prince Segbefia, Samet Asatekin
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Gomis (dk. 18) (Ümraniyespor), Gökcan (dk. 21) (Tuzlaspor)
Sarı kart: Onur Ayık (Tuzlaspor) - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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