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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Adanaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.


Maçtan dakikalar


12. dakikada Renan Diniz'in ceza sahası içerisinde topsuz alanda Gimbert'e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi.


12. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0


47. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Emircan topla buluştu. Emircan'ın ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


56. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gimbert'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Goran'a da çarparak ağlara gitti. 2-0


59. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Utku'nun şutunda Fernandes meşin yuvarlağa elle müdahale etti. Hakem Burak Şeker pozisyona penaltı kararı verdi.


59. dakikada penaltı atışını kullanan Gio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Burak Şeker xx, Kemal Elmas xx, Hakan Karabalcık xx


Ümraniyespor: Burak xx, Alaattin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Emircan Altıntaş xxx, Bahadır Taşdelen xx (Akabueze dk. 78 x), Nouri xx (Lazar dk. 65 x), Serkan Göksu xx (Timur Temeltaş dk. 65 x), Gimbert xx


Yedekler: Fidayeo, Emre Kurt, Muharrem Öner, Yunus Emre Gedik


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Adanaspor: Karacic xx, Özkan xx, Renan Diniz xx, Veli Kızılkaya xx, Serdar Bingöl xx, Bagayoko xx (Eren Keleş dk. 46 x), Furkan Özçal xx, Abdulkadir Özdemir xx (Roni dk. 62 x), Utku Şen xx, Okan Kurt xx, Gio xx (Kağan Söylemezgiller dk. 81 ?)


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Serhat Tunç, Özgür Özdemir


Teknik Direktör: Levent Eriş


Goller: Emircan Altıntaş (dk. 12 pen.), Gimbert (dk. 56) (Ümraniyespor) Gio (dk. 59 pen.) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Gimbert, Emircan Altıntaş, Fernandes, Timur Temeltaş, Lazar (Ümraniyespor) Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Okan Kurt, Kağan Söylemezgiller (Adanaspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Altıntaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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