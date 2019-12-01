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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 2

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Akhisarspor: 2, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldı.


Stat: Ümraniye İlçe


Hakemler: Ramazan Keleş xx, Ata Yıldırım xx, Cemal Alpay xx


Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaattin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx (Mehmet Sedef dk. 28 x), Fernandes xx, Gökhan Süzen xx, Timur Temeltaş xx, Serkan Göksu xx (Emre Kurt dk. 90 ?), Bahadır Taşdelen xx (Nouri dk. 78 X), Emircan Altıntaş xx, Bentley xx, Gimbert xxx


Yedekler: Taha Demirtaş, Aykut Emre Yakut, Muhammed Gönülaçar, İhsan Furkan Deniz


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Akhisarspor: Gökhan Değirmenci xx, Tolga Ünlü xx, Uğur Arslan Kuru xxx (Alperen Babacan dk. 46 x), Cocalic xx, Vrsajevic xx, Burhan Eşer xx, Erhan Çelenk xx, Bjarnason xx, Aykut Çeviker xx (Rotman dk. 64 x), Taha Yalçıner xx (Çekdar Orhan dk. 78 x), Ergin Keleş xxx


Yedekler: Lukac, Eray Ataseven, Onur Ayık, Ali Kaan Güneren, Bertuğ Bayar


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Gimbert (dk. 10), Emircan Altıntaş (dk. 67 pen.) (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru (dk. 14), Ergin Keleş (dk. 45) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Alaattin Okumuş, Gimbert, Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor) Erhan Çelenk, Burhan Eşer, Vrsajevic (Akhisarspor) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Taşdelen, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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