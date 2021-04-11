TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1

11.04.2021 18:04
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, Bursaspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, Bursaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Serkan Göksu'nun pasını alan Camara'nın ceza sahası için sağ çaprazdan dönerek çektiği sert şutu kaleci Ataberk, kornere çeldi.

20. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında, Ercan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top az yandan auta çıktı.

30. dakikada hızlı gelişen Ümraniye atağında Camara'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mayi'nin şutunda, kaleci Ataberk gole izin vermedi. Dönen topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

37. dakikada Yusuf Emre'nin sol taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu altı pas içinde Mayi tamamladı ve topu filelere gönderdi. 1-0

42. dakikada Ümraniyespor savunmasında yapılan hatada topu önünde bulan kaleci Ahmet Eyüp, ceza sahası dışında kendisine baskı yapan Berat'tan sıyrılmaya çalışırken meşin yuvarlağı kaptırdı. Kaleciden sıyrılan Berat ise topu boş filelere gönderdi. 1-1

45+2. dakikada, ceza sahası dışından Yusuf Emre'nin sert şutunu kaleci Ataberk kontrol etti.

47. dakikada Mayi'nin pasını alan Yusuf Emre'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut az farkla direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada Atakan'ın ters kanata gönderdiği topta Camara'nın ceza sahasını içinde girer girmez çektiği şutu kaleci Ataberk, rahat kontrol etti.

66. dakikada Serkan'ın pasını alan Ercan Coşkun, ceza çizgisi üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şutta şık bir gole imzasını attı. 2-1

84. dakikada Emirhan'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut, az farkla direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Emrah Ünal xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xxx, Vrsajevic xx, Glumac xx, Alim xxx, Ercan Coşkun xx (Gökhan Süzen dk. 77 x), Kartal Kayra xxx, Serkan Göksu xxx (Batuhan Artarslan dk. 77x ), Yusuf Emre Gültekin xxx (Yunus Emre dk. 87 '), Atakan xx (Kehinde, dk. 87 ') Camara xxx (Ahmet Canbaz dk. 69 x), Mayi xxx

Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Hamza Hacıoğlu, Adama Wade

Teknik Direktör: Recep Uçar

Bursaspor: Ataberk xx, Ozan İsmail xx (Eren dk. 76 x), Cüneyt Köz ' (Aykut Akgün dk. 36 x), Taha xx, Onur Atasayar x, Batuhan Kör x (Çağatay dk. 46 x), Burak Altıparmak x, Emirhan xx, Burak Kapacak xx, Özer Hurmacı x (Ramazan dk. 88 ?), Berat Altındiş xx

Yedekler: Canberk, Kerem Şen, Furkan Emre, İsmail Can, Hasan Basri, Tuğbey

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Mayi (dk. 37), Ercan (dk. 66) (Ümraniyespor), Berat Altındiş (dk. 42) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Serkan Göksu (Ümraniyespor), Mustafa Er (Bursaspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1

Futbol Federasyonu, Ümraniyespor, Yusuf Emre, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor


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