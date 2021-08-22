TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - İstanbulspor: 0 - Son Dakika

76. dakikada Bammaou'nun sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına yaptığı ortada Camara'nın ön direkte uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0

19. dakikada sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Serkan'ın ara pasında ceza sahasına giren Onur'un çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Alperen'den döndü. Pozisyonu takip eden Bammaou topu rakip savunmadan önce alarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor 'u 2-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı