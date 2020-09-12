TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 R.H. Bandırmaspor: 1

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor evinde R.H. Bandırmaspor'u ağırladı. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
22. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Pote'nin vuruşunda kaleci Mehmet meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.
43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Landel'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
44. dakikada Denizhan'ın sağ taraftan açtığı ortada arka direkte topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Denizhan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Del Valle topu ağlara gönderdi. 1-1
89. dakikada ceza sahası sol çaprazından Mayi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Seyfettin Ünal xx, Ali Tuna xx
Ümraniyespor: Mehmet xx, Mustafa Uslu xx (Yunus dk. 88 ?), Alim xx, Vasco xxx, Ercan xx, Gökhan xxx, Yunus Emre xx (Mayi dk. 61 xxx), Zivkovic xx, Denizhan xx (Enes dk. 77 xx), Serkan xx, Hüseyin xx (Sow dk. 88 ?)
Yedekler: Ahmet, Emirhan, Mustafa Eser, Ali
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
R.H. Bandırmaspor: Zülküf xx, Hakan xx, Fırat xx, Mehmet xx, Selçuk xx (Sinan dk. 86 ?), Landel x (Samet dk. 65 xx), Hüseyin xx, Doğan xx (Benhur dk. 46 xx), Del Valle xxx (Berat dk. 86 ?), Erkan xx, Pote xx
Yedekler: Ali, Onur, Gökay
Teknik Direktör: Serdat Bozkurt
Goller: Gökhan (dk. 44), Mayi (dk. 89) (Ümraniyespor), Del Valle (dk. 81) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Yunus, Denizhan (Ümraniyespor), Hüseyin, Fırat (Bandırmaspor) - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 18:38 - Kaynak: İHA
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