TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3

19.04.2021 15:36
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3, System.String[]

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, Ankaraspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, Ankaraspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi Ümraniyespor'un 4-3'lük galibiyetiyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada savunmanın üzerinden atılan pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in vuruşunda kaleci Mejias'tan seken top kornere çıktı.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaraspor atağında Ali Ülgen'in ortasını arka direkte Pedersen kafa ile tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

29. dakikada Bodul'un savunma arasına yerden gönderdiği pası alan Erdem Çetinkaya, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2

41. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Erme Gültekin'in ortasına ceza alanı içine Gomis kafa ile vurdu. Kaleci Mejias, topu rahat kontrol etti.

45+2. dakikada Kartal Kayra'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Kehinde'nin kafa vuruşunda top, kaleci Mejias'ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-2

60. dakikada Kartal Kayra'nın ceza alanına doğru şişirdiği topu Glumac kafa ile Kehinde'ye doğru indirdi. Ceza alanı içi sol çaprazda Kehinde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Ercan'ın ortasını altı pas içine Kehinde tamamladı ve hem kendisinin hem de takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-2

75. dakikada Blagojevic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Ercan Yazıcı, savunmanın arasından iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. 3-3

79. dakikada Kehinde'nin pasını alan Yusuf Emre Gültekin'in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruş az farkla direğin üstünden auta çıktı.

84. dakikada Blagojevic'nin ortasına arka direkte Pedersen kafa ile vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

87. dakikada Ercan Yazıcı'dan şık bir çalımla sıyrılan Kehinde, pasını ceza alanı içinde Serkan'a aktardı. Bu futbolcunun aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 4-3

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Emre Kargın xx, Furkan Ürün xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Ümraniyespor: Orkun xx, Vrsajeciv xx, Alim xx, Glumac xxx, Ercan Coşkun xxx, Kartal Kayra xxx (Yunus Emre Mertoğlu dk. 90+3 ?), Yusuf Emre Gültekin xx (Batuhan Artarslan dk. 87 ?), Serkan Göksu xxx ( Gökhan Süzen dk. 88 ?), Gomis x (Okan Derici dk. 46 xx), Camara xx, Kehinde xxx (Zivkovic dk. 90+3 ?)

Yedekler: Ahmet, Hamza Hacıoğlu, Mustafa Eser, Mustafa Murat, Mustafa Can

Teknik Direktör: Recep Uçar

Ankaraspor: Mejias xx (Berk dk. 55 x), Ali Ülgen x, Ercan Yazıcı xx, Gökhan Akkan xx, Mahmut Akan xx, Barış Zeren x (Mehmet Tuğrul dk. 60 x), Blagojevic xx, Erdem xx, Samed Ali x (Basit Umar dk. 76 x), Bodul xx, Pedersen xx

Yedekler: Mete Çelik, Alec Mudimu, Levent Gülen, Engin Bekdemir, Tevfik Altındağ, Mehmet Burak, Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Goller: Kehinde (dk. 45+2, 60 ve 72), Serkan Göksu (dk. 87) (Ümranyespor), Pedersen (dk. 15), Erdem (dk. 29), Ercan (dk. 75) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Batuhan (Ümraniyespor), Ercan Yazıcı (Ankaraspor) - İSTANBUL

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3

Futbol Federasyonu, Ercan Yazıcı, Ümraniyespor, Ankaraspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 4 Ankaraspor: 3 - Son Dakika Spor


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