TFF, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

TFF, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2021 13:17
TFF, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Toplumun tarafsız ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesinde çok önemli bir rol üstlenen gazetecilerimiz, yaptıkları kamu hizmetiyle toplumsal bilincin oluşmasına ve demokrasinin gelişimine değerli katkılar sağlamaktadır. Gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren ve her türlü takdiri hak eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı dileriz." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Gazeteciler Günü, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika Spor


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