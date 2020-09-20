TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 Sakaryaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 1. haftasında, 1922 Konyaspor sahasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz
Hakemler: Erdem Temel xx, Egemen Savran xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
1922 Konyaspor: Kadem xx, Seydi xx, Ahmet Önay xx, Can Demir xx, Ekrem xx (Gaffar dk. 84 ?), İsmail xx, Mehmet Ali x (Doğan dk. 71 x), Maksut xx, Süleyman xx, Seddar xx, Celal xx
Sakaryaspor: Oğuz xx, Canberk xx, Hakan Aslantaş xx, Burak xx, Berkay xx, Caner xx, M.Reis xx, Mehmet xx (Abdülaziz dk. 82 ?), Çağrı xx, Berk (Ümit dk. 89 ?), Devrim xx (Hasan dk. 76 x)
Gol: M.Reis (dk. 53 pen.) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Seydi (1922 Konyaspor), Canberk (Sakarya) - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:02 - Kaynak: İHA
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