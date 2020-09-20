TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 Sakaryaspor: 1 - Son Dakika

TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 Sakaryaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 1. haftasında, 1922 Konyaspor sahasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 Sakaryaspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 1. haftasında, 1922 Konyaspor sahasında Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz

Hakemler: Erdem Temel xx, Egemen Savran xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

1922 Konyaspor: Kadem xx, Seydi xx, Ahmet Önay xx, Can Demir xx, Ekrem xx (Gaffar dk. 84 ?), İsmail xx, Mehmet Ali x (Doğan dk. 71 x), Maksut xx, Süleyman xx, Seddar xx, Celal xx

Sakaryaspor: Oğuz xx, Canberk xx, Hakan Aslantaş xx, Burak xx, Berkay xx, Caner xx, M.Reis xx, Mehmet xx (Abdülaziz dk. 82 ?), Çağrı xx, Berk (Ümit dk. 89 ?), Devrim xx (Hasan dk. 76 x)

Gol: M.Reis (dk. 53 pen.) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Seydi (1922 Konyaspor), Canberk (Sakarya) - KONYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Selçuk Üniversitesi, Sakaryaspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 Sakaryaspor: 1 - Son Dakika Spor

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