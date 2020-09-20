TFF 2. Lig: 1922 Konyaspor: 0 Sakaryaspor: 1

Bir tatil operatörünün müşterileri korkutarak farklı otele yönlendirdiği iddiası: O otelde koronavirüs var

52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı

Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim