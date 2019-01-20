Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig

Tff 2. Lig

1 saat önce

TFF 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

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TFF 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Armağan Çekimez xx, Kerem Yükünç xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Emre xx, Cömert xx, Kamil xx, Okan xx, Mert x (Rıdvan dk. 90 ?), Berkan xx, Hüseyin xx, İsmail x (Okan Eken dk. 80 x), Turan xx, Kaptan Kaan x (Gencay dk. 72 x)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf xx, Abdurrahman x, Onur xx, Fatih x (Mustafa dk. 47 x), Erman xx, Mehmet xx, Artun x (Alper dk. 83 x), Erhan xx, Zafer xx, Yaser xx, Salih x

Sarı Kartlar: Sinan, Berkan (Zonguldak Kömürspor), Erman, Mustafa (Manisa Büyükşehir Belediyespor) - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Zonguldak, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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