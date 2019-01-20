Tff 2. Lig
1 saat önce
TFF 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig'de Zonguldak Kömürspor, kendi sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Armağan Çekimez xx, Kerem Yükünç xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Emre xx, Cömert xx, Kamil xx, Okan xx, Mert x (Rıdvan dk. 90 ?), Berkan xx, Hüseyin xx, İsmail x (Okan Eken dk. 80 x), Turan xx, Kaptan Kaan x (Gencay dk. 72 x)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf xx, Abdurrahman x, Onur xx, Fatih x (Mustafa dk. 47 x), Erman xx, Mehmet xx, Artun x (Alper dk. 83 x), Erhan xx, Zafer xx, Yaser xx, Salih x
Sarı Kartlar: Sinan, Berkan (Zonguldak Kömürspor), Erman, Mustafa (Manisa Büyükşehir Belediyespor) - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
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