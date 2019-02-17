Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig

Tff 2. Lig

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Utaş Uşakspor'u kendi sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Utaş Uşakspor'u kendi sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Amed Sportif Faaliyetler daha etkili oldu. 62. dakikada ani gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Burak ceza alanı içinde topu Furkan'ın önüne indirdi. Furkan'ın şutunda top üst direkten döndü. Amed Sportif Faaliyetler, 65. dakikada öne geçti. Umut'un kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştıramadı. Mansur sert vuruşla topu ağlara yolladı. 75. dakikada Amed Sportif Faaliyetler, 2-0 öne geçti. Mansur'un şutunda savunmadan seken top boşta kaldı. Furkan topu ağlara yolladı. 90. dakikada Utaş Uşakspor farkı 1'e indirdi. Ceza alanı içinde topla buluşan Muhammed Rıdvan topu filelere yolladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç, Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:55 Kaynak: İHA

Spor
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