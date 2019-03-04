Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig

Tff 2. Lig

41 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda puan kaybı yaşadı.

Tff 2. Lig, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda puan kaybı yaşadı. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, yeni Diyarbakır Stadyumu'nda yaptığı 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'ndaki ilk maçını 15'nci haftada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la oynayan Amed Sportif Faaliyetler, güçlü rakibini 3-0'lık sonuçla mağlup etti. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, daha sonra Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda yaptığı Bayramapaşa, Yılport Samsunspor, Sarıyer ve Utaş Uşakspor maçlarını kazandı. Geçen hafta ligin şampiyonluk adaylarında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalan yeşil kırmızılı beyazlı takım, ilk kez Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda puan kaybı yaşadı. Ligde oynadığı 24 maçtan, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi alan Amed Sportif Faaliyetler, 36 puanla ligin 8'nci sırasında yer alıyor. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedspor Kaptanı, İfade Verdi Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı

Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Milli Davet Hannover Maçında 2 Gol Atan Ozan Kabak, Alman Basının Gündeminde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]