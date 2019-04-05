TFF
2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sezonun tamamlanmasını bekliyor.
Ligde hiçbir iddiası bulunmayan ve 6 futbolcuyla yollarını ayıran yeşil kırmızılı beyazlı ekip, şimdiden gelecek sezonun planlarını yapıyor. Kadroda yer alan 6 as futbolcuyla yollarını ayırarak ekonomisini rahatlatan ve alt yapıdan 4-5 futbolcuyu A takıma alarak, geleceğe yatırım yapan yeşil kırmızılı beyazlı takım, kalan maçlara genç isimlerle çıkma kararı almıştı. Diyarbakır
temsilcisi, kalan 6 maça da prestij amaçlı çıkacak. Bu maçlarda genç futbolcularla mücadele edecek olan yeşil kırmızılı beyazlı takım, sezonun tamamlanmasının ardından, gelecek yılın planlamasına girişecek. Teknik heyetin raporu doğrultusunda önce, gidecek oyuncuları belirleyecek olan Amed Sportif Faaliyetler, daha sonra transfer edilecek futbolcuların belirlemesini gerçekleştirecek.
Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adını duyuran Amed Sportif Faaliyetler'in iç saha başarısı devam ediyor. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, iç saha başarılarına Ankara Demirspor
maçını da ekledi. Kümede kalma mücadelesi veren rakibini 3-2'lik sonuçla dize getiren yeşil kırmızılı beyazlılar, daha önce evinde elde ettiği başarılı sonuçlarına bu maçı da eklemiş oldu. - DİYARBAKIR