TFF 2. Lig

Gol: Dk. 60, Dk. 77 İlker Avşar, Dk. 64 Aykut Çift (Afjet Afyonspor), Dk. 83 Yusuf Güzel (Kendi Kalesine) (Şanlıurfaspor)

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