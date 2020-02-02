TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Sarıyer: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Sarıyer: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Sarıyer: 1

6 saat önce

0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Sarıyer: 1, System.String[]

0 mağlup oldu.


Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Erme Aslan xx, Mürvet Yavuztürk xx


Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Onur Ramazan Toprak xx, İlker Avşar xx (Bora Taşdemir dk. 46 xx), Çağrı Fgiritlioğlu xxx, Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Semih Ceylan xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ali Kılıç xx (Aykut Emre Yakut dk. 67 x), İsmet Benli xxx, Aykut Uluç xx (Kaan Baysal dk. 81 ?)


Sarıyer: Ali Türkan xxx, Şaban Özel xxx, Gökhan Çalışır xxx, Dogukan Emeksiz xx, Hüsnü Başkurt xx, Mahmut Bilir xx, Kubilay Akyüz xx (İsmail Ayaz dk. 63 x), Adam Koçak xx, Bertul Kocabaş xx (Alim Harlak dk. 79 xx), Furkan Yaman xx, Bahri Can Avcı xx


Gol: Alim Harlak (dk. 80) (Sarıyer)


Sarı Kartlar: Bora Taşdemir, İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Bertül Kocabaş (Sarıyer) - AFYONKARAHİSAR

Aykut Emre Yakut, Bilal Köseoğlu, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:23 Kaynak: İHA
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