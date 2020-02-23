TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında AFJET Afyonspor sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında AFJET Afyonspor sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.


Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Tarık Gürdal xxx, Abdulkadir Döner xxx, Mert Bulut xxx


AFJET Afyonspor: Anıl Atığ xxx, Emre Tosun xx, Ferhan Evren xx (Yavuz Selim Tek dk. 89 ?), Çağrı Giritlioğlu xxx, Bora Taşdemir xx (İlker Avşar dk. 64 xx), Aykut Emre Yakut xx (Ömer Çelik dk. 78 xx), Nazmi Candoğan xxx, Fatih Selimhan Solmaz xxx, Semih Ceylan xx, Mehmet Tayfun Dingil xxx, Kaan Baysal xxx


Pendikspor: Emre Aydın xx, Salim Farsak xx, Salim İyik xx, Ömer Can Sokullu xx, Fatih Cerlek xx, Oktay Balcı xx (Yakup Ramazan Zorlu dk. 50 xx), Ömer Kandemir xx (Gökhan Lale dk. 53 xx), Berkanan Biçer xx, Berat Ali Genç xx, Bekir Karadeniz xx (Ahmet yazar dk. 46 xx), Mahmut Caner Alioğlu xx


Goller: Emre Tosun (dk. 28), Nazmi Candoğan (dk. 76) (AFJET Afyonspor)


Sarı kartlar: Aykut Emre Yakut, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Tayfun Dingil (AFJET Afyonspor), Bekir Karadeniz, Salim İyik, Salim Farsak (Pendikspor) - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Emre Tosun, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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