TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 2 - Pendikspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında AFJET Afyonspor sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Tarık Gürdal xxx, Abdulkadir Döner xxx, Mert Bulut xxx
AFJET Afyonspor: Anıl Atığ xxx, Emre Tosun xx, Ferhan Evren xx (Yavuz Selim Tek dk. 89 ?), Çağrı Giritlioğlu xxx, Bora Taşdemir xx (İlker Avşar dk. 64 xx), Aykut Emre Yakut xx (Ömer Çelik dk. 78 xx), Nazmi Candoğan xxx, Fatih Selimhan Solmaz xxx, Semih Ceylan xx, Mehmet Tayfun Dingil xxx, Kaan Baysal xxx
Pendikspor: Emre Aydın xx, Salim Farsak xx, Salim İyik xx, Ömer Can Sokullu xx, Fatih Cerlek xx, Oktay Balcı xx (Yakup Ramazan Zorlu dk. 50 xx), Ömer Kandemir xx (Gökhan Lale dk. 53 xx), Berkanan Biçer xx, Berat Ali Genç xx, Bekir Karadeniz xx (Ahmet yazar dk. 46 xx), Mahmut Caner Alioğlu xx
Goller: Emre Tosun (dk. 28), Nazmi Candoğan (dk. 76) (AFJET Afyonspor)
Sarı kartlar: Aykut Emre Yakut, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Tayfun Dingil (AFJET Afyonspor), Bekir Karadeniz, Salim İyik, Salim Farsak (Pendikspor) - AFYONKARAHİSAR