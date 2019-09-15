TFF 2. Lig: AFJET Afyonspor: 4 - Şanlıurfaspor: 0

Goller: İlker Avşar (dk. 60 ve 77), Aykut Çift dk 64 (dk. 64), Yusuf Güzel (dk. 82 k.k.) (Afjet Afyonspor)

TFF 2. Lig'in Beyaz Grup 3. hafta maçında Afjet Afyonspor, Şanlıurfaspor 'u 4-0 mağlup etti.

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