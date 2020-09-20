TFF 2. Lig: Afyonspor: 1 Gümüşhanespor: 0

Misli.com TFF 2. Lig'in ilk haftasında Afyonspor evinde Gümüşhanespor'u ağırladı. Karşılaşma Afyonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Zafer
Hakemler: Ömer Şivka xx, Samet Özkul xx, Sabri Üstünel xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Mahmut Boz xx, Veli Kızılıkaya xx, Onur Ramazan Toprak xx, Yavuz Selim Tek xx (Gökdeniz Varol dk. 38 x), Savaş Tağa xx, Veysel Karani Ünal xx (Semih Ceylan dk. 70 x), Yusuf Emre Kasal xx, Oğuz Çetinkaya xx, Feriş Erişçi xx, Hacı Mustafa Karabulut xx (Kaan Baysal dk. 70 x)
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer x, Muharrem Efe xx, Osman Can Kömürcü xx (Mert Çakar dk. 53 x), Tuğay Adamcıl xx, Recep Oğuz (Tekin Adar dk. 46 x), Azmi Toprak Gürer xx (Melikşah Tokdam dk. 88 ?), Burak Demireğen xx, Hasan Kaya xx (Raif Gündoğdu dk. 31 x), Sancar Yıldırım xx, Emre Kömürcü xx, İlke Tankul
Gol: Onur Ramazan Toprak (dk. 71) (Afyonspor)
Sarı kart: Veysel Karani Ünal (Afyonspor) - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:01 - Kaynak: İHA
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