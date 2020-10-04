TFF 2. Lig: Amed Sportif: 2 Şanlıurfaspor: 1 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Amed Sportif: 2 Şanlıurfaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Amed Sportif: 2 Şanlıurfaspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler maça golle başladı. Ceza alanında topla buluşan Oğuzhan, henüz ilk dakika dolmadan takımını 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada Şanlıurfaspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Fevzi'nin vuruşunda kaleci Bekir gole izin vermedi. Şanlıurfaspor 21. dakikada beraberliği yakaladı. Fevzi'nin şutunda Erman ceza alanında topu elle kesince hakem penaltı kararı verdi. Fevzi atışı gole çevirdi. 26. dakikada Amedspor'un kullandığı serbest vuruşta Erman uygun durumda kafayı kaleci Alperen'in üzerine vurdu. 29. dakikada Oğuzhan'ın ortasında Samet karşısında sadece kalecinin olduğu pozisyonda topu kaleci Alperen'e nişanladı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Oğuzhan yine sahneye çıktı

Müsabakanın ikinci yarısına yine iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Amedspor 52. dakikada bir kez daha öne geçti. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Oğuzhan nefis bir vuruşla kaleciyi mağlup etti. 77. dakikada Amedspor 3. gole çok yaklaştı. Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta Sinan golle burun buruna geldi. Uygun durumda yaptığı vuruşu kaleci Alperen son anda kornere çeldi. müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak, bu sezonki ilk galibiyetine imza attı.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Hakan Ülker xx, Harun Öztekin xx, Ercan Akdeniz xx

Amed Sportif Faaliyetler: Bekir Sevgi xx, Serkan Yavuz xx, Ümit Karaal xx (Batuhan Kurt dk. 80 ?), Erman Bulucu xx, Emrah Taysı xx, Bünyamin Yürür xx, Samet Katanalp xx, Oğuzhan Öztürk xxxx, Sinan Akaydın xx, Yusuf Yağmur xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Anıl Şahin dk. 80 ?)

Şanlıurfaspor: Alper Güner xx, İbrahim Canlıka xx, Muahammed Değerli xx, Mücahit Öztürk xx, Eyüp Rızvanoğlu xx, Muhammed Talha Küçük xx (Seyfettin Büyükkılıç dk. 89 ?), Adnan Çalışkan xx, Fevzi Özkan x (Mehmet Sinan Badur dk. 37 x), İsmail Çiftçi xx, Ferit Çelikkan xx (Yusuf Güzel dk. 90 ?), Serhat Gök x

Goller: Oğuzhan Öztürk (dk. 1 ve 52) (Amed Sportif Faaliyetler), Fevzi Özkan (dk. 21 pen.) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Adnan Çalışkan, Muhammed Talha Küçük, İbrahim Canlıka, Alper Güner (Şanlıurfaspor) - DİYARBAKIR

TFF 2. Lig: Amed Sportif: 2 Şanlıurfaspor: 1
TFF 2. Lig: Amed Sportif: 2 Şanlıurfaspor: 1

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 22:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Amed Sportif: 2 Şanlıurfaspor: 1 - Son Dakika Spor

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