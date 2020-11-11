Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Manisa Futbol Kulübüne 4-3'lük sonuçla mağlup oldu.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Ozan Bekar xx
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Abdullah Çetin xx, Mansur Çalar xx, Yusuf Yağmur xx (Oğuzhan Öztürk dk. 80 ?), Emrah Taysı xx, Erman Bulucu xx, Bünyamin Yürür xx, Zeki Korkmaz xx (Mesut Can dk. 64 xx), Sinan Akaydın xx (Recep Eren Karabacak dk. 88 ?), Halil İbrahim Sönmez xx (Batuhan Kurt dk. 64 xx), Serkan Yavuz xx
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xx, Sertaç Çam xx, Nizamettin Çalışkan xxx (Birkan Yılmaz dk. 90 ?), Hakan Barış xx, Tayyib Kanarya xx (Mehmet Uysal dk. 77 x) Recep Burak Yılmaz xx, Zahit Fındık xx, Mehmet Yılmaz xxx, Erhan Kara xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 90 ?), Mustafa Durak x (Ahmet Kesim dk. 46 x)
Goller: Yusuf Yağmur (dk. 68), Erman Bulucu (dk. 73), Sinan Akaydın (dk. 80) (Amed Sportif Faaliyetler), Nizamettin Çalışkan (dk. 14, 77 pen.), Ahmet Kesim (dk. 65), Mehmet Yılmaz (dk. 90) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Serkan Yavuz, Zeki Korkmaz, Halil İbrahim Sönmez (Amed Sportif Faaliyetler), Ahmet Kesim, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Manisa Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Ümit Kurt (dk. 45+1) (Manisa Futbol Kulübü) - DİYARBAKIR
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 Manisa FK: 4 - Son Dakika Spor