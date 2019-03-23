Tff 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 - Sakaryaspor A.ş.: 0
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz grup 28. haftasında Ankara Demirspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz grup 28. haftasında Ankara Demirspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.
Stad: TCDD Ankara Demirspor
Hakemler: Hasan Avcı, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan
Ankara Demirspor: Zeki, Çağatay, Hüseyin, Akın (Umut Aslan dk. 72),Hakan Turan (Ozan dk.87), Ramazan, Safa Ali, Serkan Özdemir, Serkan Gürses, Burak (Hakan Vural dk.75), Mustafa
Yedekler: Emre, Uğur, Ozan, Hakan Vural, Barış Alper, Murat Kara
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Sakaryaspor A. Ş. : Oğuz, Canberk, Berk, Umut (Hacı Ömer dk. 66), Savaş, Ferhat, Ümit Yasin, Dilaver, Zahit (İlyas dk. 84) Ferit, Berkay,
Yedekler: Ferhat, Yusuf, İlyas, Hakkı, Hacı Ömer, Görkem, Alper
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Sarı kart: Hüseyin Teker, Mustafa Tahir Babaoğlu (Ankara Demirspor), Canberk Ömer Özdemir, Ferhat Yazgan, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor) - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:19 Kaynak: İHA
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