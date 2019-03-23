Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 - Sakaryaspor A.ş.: 0

Tff 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 - Sakaryaspor A.ş.: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz grup 28. haftasında Ankara Demirspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.

Tff 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 - Sakaryaspor A.ş.: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz grup 28. haftasında Ankara Demirspor ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı.

Stad: TCDD Ankara Demirspor

Hakemler: Hasan Avcı, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan

Ankara Demirspor: Zeki, Çağatay, Hüseyin, Akın (Umut Aslan dk. 72),Hakan Turan (Ozan dk.87), Ramazan, Safa Ali, Serkan Özdemir, Serkan Gürses, Burak (Hakan Vural dk.75), Mustafa

Yedekler: Emre, Uğur, Ozan, Hakan Vural, Barış Alper, Murat Kara

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Sakaryaspor A. Ş. : Oğuz, Canberk, Berk, Umut (Hacı Ömer dk. 66), Savaş, Ferhat, Ümit Yasin, Dilaver, Zahit (İlyas dk. 84) Ferit, Berkay,

Yedekler: Ferhat, Yusuf, İlyas, Hakkı, Hacı Ömer, Görkem, Alper

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Sarı kart: Hüseyin Teker, Mustafa Tahir Babaoğlu (Ankara Demirspor), Canberk Ömer Özdemir, Ferhat Yazgan, Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor) - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:19 Kaynak: İHA

Spor
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