TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 kalarak liderliğini devam ettirdi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Mücahit Değermenci xx, Barkın Güdü xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Birhan Vatansever xx (Sinan Akaydın dk. 90+2 ?), Feyyaz Belen xx, Berat Satılmış xx (Benhur Keser dk. 38 xx), Erkan Taşkıran xxx, Adem Alkaşi xx, Abdullah Karmil x, Doğan Can Davas xx (Yusuf Akyel dk. 55 x), Hüseyin Bak xx, Onur Akbay x, Batuhan Karadeniz xx
Ankara Demirspor: Emre Selen xx, Kamil İçer xx, Hasan Küçcük xx, Mustafa Kayabaşı x (Muhammed Enes Yılmaz dk. 78 ?), Süleyman Güneş x (Barış Alper Yılmaz dk. 68 x), Serdar Eylik xx, Hakan Turan x (Fatih Özçelik dk. 86 ?), Ahmet Devret xx, Taner Koç xx, Burak Öksüz xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xx
Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 27) (Bandırmaspor), Serdar Eylik (dk. 90 pen.) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Abdullah Karmil, Yusuf Akyel, Birhan Vatansever, Erkan Taşkıran, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor), Hasan Küçcük (Ankara Demirspor) - BALIKESİR