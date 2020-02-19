TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı

Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?