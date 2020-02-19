TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1

7 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Emre Aslan xx, Kenan Özcan xx


Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Fırat Arıkan xx, Feyyaz Belen xx (Ali Kuçik dk. 73 xx), Sinan Akaydın xx, Erkan Taşkıran xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Bilgiç xx, Selçuk Alibaz xx, Onur Akbay xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Benhur Keser dk. 56 xxx), İrfan Başaran xx (Tayyib Kanarya dk. 66 xx)


Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Emrah Dağ xx, İsmail Düzgün xx (Abdülkadir Özgen dk. 80 ?), Ahmet Karadayı xx (Çağatay Yılmaz dk. 73 x), Serhat Mermer xx, Orhan Taşdelen xx, Erbay Eker xx, Sefa Akgün xx, Turan Yılmaz xx, Onur Karakabak xx, Mert Çelik xx


Goller: İsmail Düzgün (dk. 64) (Kırşehir Belediyespor), Tayyip Kanarya (dk. 88) (Bandırmaspor)


Sarı kart: Erkan Taşkıran (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:13:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]