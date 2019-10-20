Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Niğde Anadolu FK: 1
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Niğde Anadolu FK: 1

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Niğde Anadolu FK: 1

44 dakika önce

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında sahasında karşılaştığı Niğde Anadoluspor'u 4 golle geçti.

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Niğde Anadolu FK: 1, System.String[]

Bandırmaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında sahasında karşılaştığı Niğde Anadoluspor'u 4 golle geçti.


Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Samet Özkul xx


Bandırmaspor: Zülküf Özer xxx, Rıza Efendioğlu xx, Birhan Vatansever xx, Berat Satılmış xx (Ali Kuçik dk. 57 x), Erkan Taşkıran xxx, Hüseyin Bak xx, Onur Akbay xx (Abdullah Karmil dk. 81 x), Benhur Keser xx, Rıdvan Koçak xx (Sinan Akaydın dk. 66 xx), Batuhan Karadeniz xxxx, İrfan Başaran xx


Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe x, Metehan Yılmaz x, Atalay Gürel x (Kadir Yurttadur dk. 83 ?), Altar Han Hidayetoğlu x, Berkehan Biçer x, Mustafa Emirhan Özyaşar x, Fatih Ateş x (Enis Durak dk. 58 x), Embiya Ayyıldız xx (Yusuf Can Esendemir dk. 76 x), Aykut Çolakoğlu x, Mustafa Hakkı Peker x, Recep Yemişçi x


Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 6 ve 90+4), Sinan Akaydın (dk. 68), Erkan Taşkıran (dk. 90) (Bandırmaspor), Embiya Ayyıldız (dk. 11) (Niğde Anadolu FK)


Kırmızı Kartlar: Aykut Çolakoğlu (dk. 66), Muhammet Taha Tepe (dk. 89) (Niğde Anadolu FK)


Sarı Kartlar: Berkehan Biçer, Recep Yemişçi, Embiya Ayyıldız, Enis Durak (Niğde Anadolu FK), Rıdvan Koçak, Onur Akbay, Erkan Taşkıran, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Erkan Taşkıran, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:22 Kaynak: İHA
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