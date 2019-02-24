Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

TFF
2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Etimesgut
Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Adem Cinek xxx, Kerem Yükünç xxx, Ertan Demirci xxx
Bandırmaspor: Zülküf Özer
xx, Adem Alkaşi
xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Doğan Can Davas xx (Batuhan Karadeniz
dk. 56 xx, Deniz Ataç
dk. 90 ?), Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Mustafa Duman
x (Erdi Öner
dk. 77 x), Oğulcan Şahin x, Şevket Güngör xx, Hakan Olkan
xx
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe
x, Mikail Koçak
x (Hasan Ahmet Sarı
dk. 73 x), Eyüpcan Delibalta x, İbrahim Alan
x, Erçin Ilgaz
x, Alaettin Batuhan Tur xx, Samet Yalçın x (Burak Çolak dk. 63 x), Caner Yılmaz
x, Ömer Esenkaya
xx, Akın Akman x, Mehmet Atik
x (Mehmet Bektaş
dk. 80 ?),
Gol: Batuhan Karadeniz (dk. 68) (Bandırmaspor Baltok)
Kırmızı kart: Hakan Olkan (dk. 70) (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Batuhan Karadeniz, Samet Günhan (Bandırmaspor Baltok) - BALIKESİR