Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Adem Cinek xxx, Kerem Yükünç xxx, Ertan Demirci xxx

Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Adem Alkaşi xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Doğan Can Davas xx (Batuhan Karadeniz dk. 56 xx, Deniz Ataç dk. 90 ?), Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Mustafa Duman x (Erdi Öner dk. 77 x), Oğulcan Şahin x, Şevket Güngör xx, Hakan Olkan xx

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe x, Mikail Koçak x (Hasan Ahmet Sarı dk. 73 x), Eyüpcan Delibalta x, İbrahim Alan x, Erçin Ilgaz x, Alaettin Batuhan Tur xx, Samet Yalçın x (Burak Çolak dk. 63 x), Caner Yılmaz x, Ömer Esenkaya xx, Akın Akman x, Mehmet Atik x (Mehmet Bektaş dk. 80 ?),

Gol: Batuhan Karadeniz (dk. 68) (Bandırmaspor Baltok)

Kırmızı kart: Hakan Olkan (dk. 70) (Bandırmaspor Baltok)

Sarı kartlar: Batuhan Karadeniz, Samet Günhan (Bandırmaspor Baltok) - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:32 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Gol Sevinci Sırasında Baygınlık Geçirdi

Galatasaray-Akhisarspor Maçının VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Oldu Ankaragücü BB Erzurumspor'u 2-1 Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:21:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]