Tff 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sivas
Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman xxx, Gürcan Dönmez xxx, Hakan Betaş xxx
Bandırmaspor: Zülküf Özer
xxx, Adem Alkaşi
x, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xxx, Doğan Can Davas xxx (Timur Karagülmez dk. 59 x), Üstün Bilgi x (Haluk Türkeri
dk. 83 ?), Mehmet Gürkan
Öztürk x (Mustafa Duman
dk.74 ?), Mete Sevinç x, Şevket Güngör x, Taner Yılmaz
x, Deniz Ataç
x
Sivas Belediyespor: Serkan
Demirol x, Halil İbrahim Can
x (Güray Gazioğlu dk. 56 x), Ercüment Eray Ataklı x (Mehmet Fatih
Ayık dk. 36 x), Berkay
Öztuvan x, Serkan Yavuz
x, Alperen Pak x (Alpay Koçaklı dk.66 x), Ali Zorlu
x, Ali Aydın
x, Kerem Kaya
x, İbrahim Sürgülü
x, Gökhan Çırak x
Goller: Doğan Can Davas (dk. 24 pen.), Yusuf Akyel (dk. 38) (Bandırmaspor Baltok),
Sarı kartlar: Adem Alkaşi, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas, Samet Günhan, Mehmet Gürhan
Öztürk (Bandırmspor Baltok), Halil İbrahim Can, Alperen Pak, Serkan Yavuz (Sivas Belediyespor) - BALIKESİR